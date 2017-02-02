Родители в Ноябрьске снова сядут за парты и попробуют сдать ЕГЭ 03.02.2017

Наш город, как и весь Ямал, в этом году впервые присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Подробнее...