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Новости

Пятеро школьников из Ноябрьска за свой талант будут получать стипендию 01.02.2017

Региональный департамент культуры назвал имена обладателей материального поощрения, которое выдается за высокие творческие достижения. Подробнее...

Больше всего молока на Ямале получают в Ноябрьске 01.02.2017

Наш город является лидером по производству этого продукта. Подробнее...

Жители Ноябрьска в этом месяце получат обновлённые платёжки 01.02.2017

В квитанции за коммунальные услуги больше не будет графы «общедомовые  нужды». Подробнее...

В России продлили запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции 01.02.2017

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны  Анна Попова. Подробнее...

В Ноябрьске растет число аварий с участием молодых водителей 01.02.2017

Как сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на ГИБДД, в прошлом году неопытная молодежь попадала в серьезные ДТП 14 раз! Подробнее...

Ноябрьским школьникам расскажут, как успешно сдать ЕГЭ 01.02.2017

Делиться опытом со старшеклассниками будут их же сверстники - выпускники прошлых лет, которые уже прошли эту процедуру и сдали единый госэкзамен на 100 баллов. Подробнее...

 

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