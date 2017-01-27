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Новости

Ноябрьск вошёл в топ-30 городов с устойчивым развитием. 27.01.2017

Список по итогам 2015 года составило рейтинговое агентство «SGM». Подробнее...

Более 400 жителей Ноябрьска получили помощь от бойцов «Ямалспаса». 27.01.2017

Таковы итоги работы  поисково-спасательного отряда  за прошлый год. Подробнее...

Житель Ноябрьска перевел мошенникам 70 тысяч рублей. 27.01.2017

И снова злоумышленники нашли свою жертву через популярный сайт «Авито». Подробнее...

Жители Ноябрьска недовольны качеством уборки дворов.  27.01.2017

С начала года в  управление ЖКХ поступило уже 15 жалоб от граждан. Подробнее...

Жители Ноябрьска всем напиткам предпочитают чай. 27.01.2017

Мы его любим сильнее остальных ямальцев. Подробнее...

Полиция Ноябрьска признана лучшей на Ямале. 27.01.2017

В округе подвели итоги работы территориальных органов МВД за прошлый год. Подробнее...

 

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