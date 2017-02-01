Региональный департамент культуры назвал имена обладателей материального поощрения, которое выдается за высокие творческие достижения. Подробнее...
Новости
Больше всего молока на Ямале получают в Ноябрьске 01.02.2017
Наш город является лидером по производству этого продукта. Подробнее...
Жители Ноябрьска в этом месяце получат обновлённые платёжки 01.02.2017
В квитанции за коммунальные услуги больше не будет графы «общедомовые нужды». Подробнее...
В России продлили запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции 01.02.2017
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова. Подробнее...
В Ноябрьске растет число аварий с участием молодых водителей 01.02.2017
Как сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на ГИБДД, в прошлом году неопытная молодежь попадала в серьезные ДТП 14 раз! Подробнее...
Ноябрьским школьникам расскажут, как успешно сдать ЕГЭ 01.02.2017
Делиться опытом со старшеклассниками будут их же сверстники - выпускники прошлых лет, которые уже прошли эту процедуру и сдали единый госэкзамен на 100 баллов. Подробнее...
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- Джиган — Я и ты
Несколько дней назад в Испании закончились съемки клипа на новую песню репера «Я и Ты», вошедшую в третий альбом музыканта «Твой выбор!».