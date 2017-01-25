В канун Татьяниного дня служба исследований портала HeadHunter выяснила, что студенты Ямала чаще всего размещают анкеты на вакансии именно в этой сфере. Подробнее...
Новости
Детский дом «Семья» в Ноябрьске принял двух новых воспитанников. 25.01.2017
Как передают «Вести-Ямал», детей определили сюда по решению суда. Подробнее...
В Ноябрьске хотят установить разбитые авто. 25.01.2017
С таким предложением выступила Госавтоинспекция. Подробнее...
Из Ноябрьска в Красноярск теперь летает прямой самолет. 25.01.2017
Полеты в один из крупнейших городов Сибири выполняет компания NordStar. Подробнее...
Более 5 миллионов российских студентов отмечают сегодня Татьянин день. 25.01.2017
История праздника неразрывно связана с самым известным российским университетом - МГУ имени Ломоносова. Подробнее...
Ноябрьск присоединился к акции «Безопасный лед». 25.01.2017
Такое мероприятие сейчас проходит по всему Ямалу. Подробнее...
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- Джиган — Я и ты
Несколько дней назад в Испании закончились съемки клипа на новую песню репера «Я и Ты», вошедшую в третий альбом музыканта «Твой выбор!».