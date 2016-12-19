В Ноябрьске из-за морозов отменили сразу три авиарейса — в Салехард, Тюмень и Екатеринбург 19.12.2016

Как сообщили нашему корреспонденту в справочной аэропорта, вылеты самолетов в окружную и областную столицы отложены пока до среды, а в Екатеринбург - на неопределенный срок. Подробнее...