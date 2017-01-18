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Новости

Ямал готовится отметить дни оленевода. 18.01.2017

Традиционный праздник проходит в округе ежегодно с февраля по апрель. Подробнее...

В России ужесточат наказание для фанатов. 18.01.2017

Законопроект об этом рассмотрят сегодня депутаты Госдумы. Подробнее...

В Ноябрьске из-за замыкания электропроводки сгорела Газель. 18.01.2017

Происшествие случилось минувшей ночью. Подробнее...

Жительница Ноябрьска перевела мошенникам 170 тысяч рублей. 18.01.2017

Причем схема обмана банально проста. Подробнее...

В Ноябрьске до крещенской купели можно будет доехать на автобусе. 18.01.2017

Предприятие «Пассажирские перевозки» завтра запустит специальный маршрут до озера Ханто, где будут организованы крещенские купания. Подробнее...

Большинство жителей Ноябрьска страдают гипертонией 18.01.2017

 Это показала  диспансеризация. Подробнее...

 

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