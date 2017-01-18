Традиционный праздник проходит в округе ежегодно с февраля по апрель. Подробнее...
Новости
Ямал готовится отметить дни оленевода. 18.01.2017
В России ужесточат наказание для фанатов. 18.01.2017
Законопроект об этом рассмотрят сегодня депутаты Госдумы. Подробнее...
В Ноябрьске из-за замыкания электропроводки сгорела Газель. 18.01.2017
Происшествие случилось минувшей ночью. Подробнее...
Жительница Ноябрьска перевела мошенникам 170 тысяч рублей. 18.01.2017
Причем схема обмана банально проста. Подробнее...
В Ноябрьске до крещенской купели можно будет доехать на автобусе. 18.01.2017
Предприятие «Пассажирские перевозки» завтра запустит специальный маршрут до озера Ханто, где будут организованы крещенские купания. Подробнее...
Большинство жителей Ноябрьска страдают гипертонией 18.01.2017
Это показала диспансеризация. Подробнее...
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- Джиган — Я и ты
Несколько дней назад в Испании закончились съемки клипа на новую песню репера «Я и Ты», вошедшую в третий альбом музыканта «Твой выбор!».