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Новости

Жителям Ноябрьска предлагают отметить старый новый год в компании поэтов и музыкантов. 13.01.2017

В эту субботу, 14 января, в центре досуга «Нефтяник» пройдет творческий вечер с участием представителей городского клуба поэзии «Живое слово» и исполнителей объединения авторской песни "Ключ". Подробнее...

Ноябрьск готовится к Крещению. 13.01.2017

Этот православный праздник ежегодно отмечается 19 января. Подробнее...

Пожарная дружина из Ноябрьска вошла в тройку лучших на Ямале. 13.01.2017

Наши добровольцы заняли третье место в окружном смотре-конкурсе по итогам работы за прошлый год. Подробнее...

В Ноябрьске снова появились фальшивые деньги. 13.01.2017

Как сказано на сайте полиции, очередная подделка была обнаружена в одном из банков. Подробнее...

Из Ноябрьска в Новосибирск будет летать прямой самолет. 13.01.2017

В апреле авиакомпания «Ютейр» собирается открыть новое направление. Подробнее...

В Ноябрьске пройдет «День снеговика». 13.01.2017

Этот необычный праздник, который стал уже международным, отмечается 18 января. Подробнее...

 

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