Ноябрьским школьникам расскажут, как успешно сдать ЕГЭ 01.02.2017

Делиться опытом со старшеклассниками будут их же сверстники - выпускники прошлых лет, которые уже прошли эту процедуру и сдали единый госэкзамен на 100 баллов. Подробнее...