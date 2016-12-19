В последний день уходящего года на волне 103 ФМ будет особенный, праздничный эфир. Подробнее...
Новости
Радио-Ноябрьск готовит новогоднюю программу 27.12.2016
В Ноябрьске молодой водитель сбил пенсионерку 27.12.2016
Происшествие случилось вчера днем на улице Республики. Подробнее...
Жителя Ноябрьска обманули почти на 100 тысяч рублей 27.12.2016
В городе зафиксирован очередной факт телефонного мошенничества. Подробнее...
В Ноябрьске из-за морозов отменили сразу три авиарейса — в Салехард, Тюмень и Екатеринбург 19.12.2016
Как сообщили нашему корреспонденту в справочной аэропорта, вылеты самолетов в окружную и областную столицы отложены пока до среды, а в Екатеринбург - на неопределенный срок. Подробнее...
Молодой парень из Ноябрьска, который пострадал в страшном ДТП, идет на поправку 19.12.2016
Речь идёт о 25-летнем Евгении Рубанове. Подробнее...
В Ноябрьске устроили охоту на любителей тонированных машин 19.12.2016
Как сообщила пресс-служба ГИБДД, рейд прошел накануне выходных. Подробнее...
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- Джиган — Я и ты
Несколько дней назад в Испании закончились съемки клипа на новую песню репера «Я и Ты», вошедшую в третий альбом музыканта «Твой выбор!».