В эту субботу, 14 января, в центре досуга «Нефтяник» пройдет творческий вечер с участием представителей городского клуба поэзии «Живое слово» и исполнителей объединения авторской песни "Ключ". Подробнее...
Новости
Ноябрьск готовится к Крещению. 13.01.2017
Этот православный праздник ежегодно отмечается 19 января. Подробнее...
Пожарная дружина из Ноябрьска вошла в тройку лучших на Ямале. 13.01.2017
Наши добровольцы заняли третье место в окружном смотре-конкурсе по итогам работы за прошлый год. Подробнее...
В Ноябрьске снова появились фальшивые деньги. 13.01.2017
Как сказано на сайте полиции, очередная подделка была обнаружена в одном из банков. Подробнее...
Из Ноябрьска в Новосибирск будет летать прямой самолет. 13.01.2017
В апреле авиакомпания «Ютейр» собирается открыть новое направление. Подробнее...
В Ноябрьске пройдет «День снеговика». 13.01.2017
Этот необычный праздник, который стал уже международным, отмечается 18 января. Подробнее...
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- Джиган — Я и ты
Несколько дней назад в Испании закончились съемки клипа на новую песню репера «Я и Ты», вошедшую в третий альбом музыканта «Твой выбор!».