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Новости

Радио-Ноябрьск готовит новогоднюю программу 27.12.2016

В последний день уходящего года на волне 103 ФМ будет особенный, праздничный эфир. Подробнее...

В Ноябрьске молодой водитель сбил пенсионерку 27.12.2016

Происшествие случилось вчера днем на улице Республики. Подробнее...

Жителя Ноябрьска обманули почти на 100 тысяч рублей 27.12.2016

В городе зафиксирован очередной факт телефонного мошенничества. Подробнее...

В Ноябрьске из-за морозов отменили сразу три авиарейса — в Салехард, Тюмень и Екатеринбург 19.12.2016

Как сообщили нашему корреспонденту в справочной аэропорта, вылеты самолетов в окружную и областную столицы отложены пока до среды, а в Екатеринбург - на неопределенный срок. Подробнее...

Молодой парень из Ноябрьска, который пострадал в страшном ДТП, идет на поправку 19.12.2016

 Речь идёт о 25-летнем Евгении Рубанове. Подробнее...

В Ноябрьске устроили охоту на любителей тонированных машин 19.12.2016

Как сообщила пресс-служба ГИБДД, рейд прошел накануне выходных. Подробнее...

 

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