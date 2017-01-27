Список по итогам 2015 года составило рейтинговое агентство «SGM». Подробнее...
Новости
Более 400 жителей Ноябрьска получили помощь от бойцов «Ямалспаса». 27.01.2017
Таковы итоги работы поисково-спасательного отряда за прошлый год. Подробнее...
Житель Ноябрьска перевел мошенникам 70 тысяч рублей. 27.01.2017
И снова злоумышленники нашли свою жертву через популярный сайт «Авито». Подробнее...
Жители Ноябрьска недовольны качеством уборки дворов. 27.01.2017
С начала года в управление ЖКХ поступило уже 15 жалоб от граждан. Подробнее...
Жители Ноябрьска всем напиткам предпочитают чай. 27.01.2017
Мы его любим сильнее остальных ямальцев. Подробнее...
Полиция Ноябрьска признана лучшей на Ямале. 27.01.2017
В округе подвели итоги работы территориальных органов МВД за прошлый год. Подробнее...
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- Джиган — Я и ты
Несколько дней назад в Испании закончились съемки клипа на новую песню репера «Я и Ты», вошедшую в третий альбом музыканта «Твой выбор!».