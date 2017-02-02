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Новости

Родители в Ноябрьске снова сядут за парты и попробуют сдать ЕГЭ 03.02.2017

 Наш город, как и весь Ямал, в этом году впервые присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Подробнее...

Ямальцы все чаще выходят в интернет 03.02.2017

В прошлом году в округе потребление интернет-трафика выросло на треть. Подробнее...

Воспользоваться единым проездным в Ноябрьске можно во всех автобусах, кроме одного 03.02.2017

Который едет по 28 маршруту. Напомню, с декабря прошлого года это направление взяло на себя предприятие «Пассажирские перевозки». Подробнее...

Ученики из Ноябрьска вышли в финал всероссийской олимпиады школьников. 03.02.2017

В округе подвели промежуточные итоги регионального этапа ученических состязаний по 10 предметам. Подробнее...

Родителей в Ноябрьске просят больше обращать внимание на своих детей. 03.02.2017

 У российских подростков появилась новая смертельно опасная забава. Подробнее...

Молодые предприниматели Ноябрьска могут получить миллион рублей 02.02.2017

 На Ямале стартовал традиционный конкурс бизнес-проектов «Свое дело». Подробнее...

 

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