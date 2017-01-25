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Новости

Ямальские студенты хотят работать в сфере продаж. 25.01.2017

В канун Татьяниного дня служба исследований портала HeadHunter выяснила, что студенты Ямала чаще всего размещают анкеты на вакансии именно в этой сфере. Подробнее...

Детский дом «Семья» в Ноябрьске принял двух новых воспитанников. 25.01.2017

Как передают «Вести-Ямал», детей  определили сюда по решению суда. Подробнее...

В Ноябрьске хотят установить разбитые авто. 25.01.2017

С таким предложением выступила Госавтоинспекция. Подробнее...

Из Ноябрьска в Красноярск теперь летает прямой самолет. 25.01.2017

Полеты в один из крупнейших городов Сибири выполняет компания NordStar. Подробнее...

Более 5 миллионов российских студентов отмечают сегодня Татьянин день. 25.01.2017

История праздника неразрывно связана с самым известным российским университетом - МГУ имени Ломоносова. Подробнее...

Ноябрьск присоединился к акции «Безопасный лед». 25.01.2017

Такое мероприятие  сейчас проходит по всему Ямалу. Подробнее...

 

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